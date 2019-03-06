HABER

Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Başakşahir’de yaşanan dorse hırsızlığı kameralara yansıdı.

Başakşahir’de yaşanan dorse hırsızlığı kameralara yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Park halinde bulunan dorsenin çalındığı ihbarını alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin çekiciyle gelerek dorseyi çaldığını gördü. Şahsın geldiği araç ve çekicinin plakalarını tespit eden ekipler takibini sürdürdü. Çalınan dorsenin Sultangazi’de bulunan bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit eden ekipler firma sahibini gözaltına aldı. İfadesi alınan firma sahibinin çalıntı dorseyi Furkan S. isimli şahıstan aldığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Furkan S.’yi Esenyurt’ta bulunan bir adreste yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüTartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Tokat'ta Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildiTokat'ta Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.