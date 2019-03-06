Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan hırsız kamerada

Başakşahir’de yaşanan dorse hırsızlığı kameralara yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi’nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Park halinde bulunan dorsenin çalındığı ihbarını alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin çekiciyle gelerek dorseyi çaldığını gördü. Şahsın geldiği araç ve çekicinin plakalarını tespit eden ekipler takibini sürdürdü. Çalınan dorsenin Sultangazi’de bulunan bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit eden ekipler firma sahibini gözaltına aldı. İfadesi alınan firma sahibinin çalıntı dorseyi Furkan S. isimli şahıstan aldığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Furkan S.’yi Esenyurt’ta bulunan bir adreste yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

