Başakşehir'de çorap fabrikasında yangın-1

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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