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  4. Başakşehir'de darp edilen Azeri 20 gün sonra öldü

Başakşehir'de darp edilen Azeri 20 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen Azerbaycan uyruklu Mirza Khalafov (27) kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) Başakşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen Azerbaycan uyruklu Mirza Khalafov (27) kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, 4 Ocakta Başakşehir İkitelli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan uyruklu Mirza Khalafov ve arkadaşı Mahmut T. akşam saatlerinde eve doğru giderken yolda karşılaştıkları Ekber İ. ile aralarında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Ekber İ. iki arkadaşını daha alarak Khalafov'la arkadaşını evine girmeden yakaladı. Ekber İ. ve iki arkadaşı Mirza Khalafov ve Mahmut T. 'yi yumruk ve tekmelerle dövdü. Hastaneye kaldırılan Mirza Khalafov darp sonucu komaya girdiği öğrenildi.

20 GÜN SONRA ÖLDÜ
Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Hastanede 20 gün tedavi gören Khalafov' un hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, olaya karışan 3 şüphelinin olay öncesi anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Polis ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından olaya karıştığı tespit edilen Ekber İ. ve Hüseyin B. yakalandı. Kavgaya karışan üçüncü şüpheli Samet A.'nın bir hafta önce gasp suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)

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