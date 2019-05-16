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BAŞAKŞEHİR'DE DEREDEN ÇOCUK CESEDİ ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

  Başakşehir'de dere yatağında 14-15 yaşlarında erkek çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Başakşehir'de dere yatağında 14-15 yaşlarında erkek çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Altınşehir Deresi'nde temizlik çalışmaları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, dere yatağında ceset fark etti. Belediye ekipleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin 14-15 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğunu tespit etti. Ekipler cesedi dereden çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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Ek görüntü//
-Cesedin dereden çıkarılması
-Adli Tıp Kurumu aracına konulması
-Detaylar

Geçilen Görüntü//
-Olay yeri
-Ekiplerin görüntüsü
-Vatandaşların görüntüsü
-Genel ve detaylar

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