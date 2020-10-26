HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başakşehir’de durdurulan otomobilden silahlar çıktı

Başakşehir’de durdurulan otomobilden silahlar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde TEM otoyolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilden silahlar çıktı.Edinilen bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim’de şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde TEM otoyolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilden silahlar çıktı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim’de şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Uzun süre takip ettikleri şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde durduran emniyet ekipleri, otomobil içinde yapılan aramalarda 13 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi. Araç sürücüsü A.K. gözaltına alındı. Zanlının Eyüpsultan’daki evinde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Burada da İ.B. adlı bir kişi daha gözaltına alındı.
A.K. ve İ.B., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Bir ilde üç gün hastalığı paniği, vatandaşlar endişeli! Büyükşehirden açıklamaBir ilde üç gün hastalığı paniği, vatandaşlar endişeli! Büyükşehirden açıklama
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Yer: Gaziantep! Yarı çıplak halde 5. kattan düştü
Yarı çıplak halde 5. kattan düştü! Yaşam mücadelesi veriyor
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması! Trabzon'la ilgili paylaşımı tepki çekmişti
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Adana'da üç gün hastalığı paniği! Büyükşehirden açıklama
Bir ilde üç gün hastalığı paniği, vatandaşlar endişeli! Büyükşehirden açıklama
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Yazar Beki İkala Erikli’yi öldürmüştü! Sinem Koç'un cezası belli oldu
Yazar Beki İkala Erikli’yi öldürmüştü! Cezası belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.