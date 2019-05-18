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Başakşehir'de Duvarın Çökmesiyle İlgili Yeni Görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Haber: Emin YEŞİL - İstanbul DHA Başakşehir'de istinat duvarının çökmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Haber: Emin YEŞİL - İstanbul DHA Başakşehir'de istinat duvarının çökmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Başakşehir Mahallesi Preveze Sokak'ta geçtiğimiz salı günü bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan araçtaki 1 kişi ölmüş 1 kişi de yaralanmıştı. Olay anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde site sakinlerinin yoldaki çatlakları incelerken bir anda çökmenin meydana geldiği görülüyor. Bu sırada yol kenarındakiler büyük korkuyla kaçıyor.

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