Başakşehir'de Duvarın Çökmesiyle İlgili Yeni Görüntü

Haber: Emin YEŞİL - İstanbul DHA Başakşehir'de istinat duvarının çökmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Başakşehir Mahallesi Preveze Sokak'ta geçtiğimiz salı günü bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan araçtaki 1 kişi ölmüş 1 kişi de yaralanmıştı. Olay anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde site sakinlerinin yoldaki çatlakları incelerken bir anda çökmenin meydana geldiği görülüyor. Bu sırada yol kenarındakiler büyük korkuyla kaçıyor.

