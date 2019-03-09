HABER

Başakşehir’de eğitim alan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) kursunda eğitim alan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) kursunda eğitim alan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi. Etkinlikte konuşan Başakşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu “Kadınlarımızın üretimine her zaman destek veriyoruz, bundan sonra da onların yanına olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan BAKMER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Emin Saraç Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Ak Parti İlçe Başkanı Sebahattin Kayas ile çok sayıda vatandaş katıldı.
BAKMER’de Halk oyunlarından ebru sanatına, giyim üretim teknolojisinden diksiyona kadar 20 farklı dalda eğitim alan kadınlar, hünerlerini sergiledi. Ebru ve giyim üretim teknolojisi alanında el emeği üretilen ürünler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Özel koleksiyon olarak hazırlanan kıyafetler vatandaşlardan tam not aldı. Sahne gösterileriyle devam eden programda BAKMER Folklor Ekibi sahne alarak katılımcılara güzel bir gösterse şölen sundu.
“Kadınlarımızın ürettiği ürünleri göreceğiz”
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu kadınların üretimine her zaman destek verdiklerini belirterek, “BAKMER bizim kadınlara özel kurs veren bir kurumumuz, onların yapmış oldukları el ürünlerinin açılışlarını sonrasında da programlarını seyredeceğiz. Bugün ayrı bir sevinçliyiz kadınlarımızın ürettiği ürünleri göreceğiz aynı zamanda programı gezeceğiz onları dinleyeceğiz. Kadınlarımızın üretimi olması ve amatör ürünler olması bizleri heyecanlandırıyor. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, yaptıkları ürünler çok güzel. Kadınlarımızın üretimine her zaman destek veriyoruz bundan sonra da onların yanına olmaya devam edeceğiz” dedi.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Binali Yıldırım PUBG oynadıBinali Yıldırım PUBG oynadı
Binali Yıldırım PUBG oynadıBinali Yıldırım PUBG oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.