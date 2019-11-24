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İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:54 | Son Güncelleme

Başakşehir’de bir evin bodrum katında elektrikli sobandan çıkan yangında biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gelen yabancı uyruklu E.H, ve R.H. adlı kardeşler evde kimsenin olmadığı sırada ısınmak için elektrikli sobayı açtı.

Bir anda dumanların arasında kalan kardeşlerin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biri bebek 2 kardeşi salonun ortasında birbirlerine sarılmış halde ölü olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri daire ve sokak girişine güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının işlemlerini tamamlamasının ardından iki kardeşin cenazesi Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Acı haberi alan aile yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde baygınlık geçiren acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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