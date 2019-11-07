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Başakşehir'de emniyet şeridindeki minibüse çarpan araç takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:38 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de arıza yaptığı için emniyet şeridinde beklediği iddia edilen panelvan minibüse arkasından gelen lüks otomobil çarparak, takla attı.

Ersan SAN/ İSTANBUL(DHA)- BAŞAKŞEHİR'de arıza yaptığı için emniyet şeridinde beklediği iddia edilen panelvan minibüse arkasından gelen lüks otomobil çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Altınşehir Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Danacı'nın kullandığı 69 BN 159 plakalı panelvan minibüs, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. 34 BMA 53 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Sancak emniyet şeridindeki araca çarparak, takla attı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyerlerin üzerinden çimenlik alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Cemal Sancak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafifi şekilde yaralanan Sancak'ın hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Abdullah Danacı'nın polis ekiplerine verdiği ifadede "Cemal Sancak'ın, trafikte makas atıp zikzaklar çizerek, çok hızlı gitti" dediği öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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