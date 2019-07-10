BAŞAKŞEHİR'DE ESKİ UZMAN ÇAVUŞ İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Başakşehir'de 4 ay önce görevinden istifa ettiği öğrenilen uzman çavuş, polis olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay 14.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi, Kayabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş olan Turan K. 4 ay önce görevinden istifa etti. Bir polis memuru ile ev arkadaşı olduğu öğrenilen Turan K., polis arkadaşı uyurken, onun beylik tabancasını alarak, intihar etti. Silah sesine uyanan arkadaşı, Turan K.'yı kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Turan K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Turan K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar

