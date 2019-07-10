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Başakşehir'de eski uzman çavuş intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de 4 ay önce görevinden istifa ettiği öğrenilen uzman çavuş, polis olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)-BAŞAKŞEHİR'de 4 ay önce görevinden istifa ettiği öğrenilen uzman çavuş, polis olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay 14.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi, Kayabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş olan Turan K. 4 ay önce görevinden istifa etti. Bir polis memuru ile ev arkadaşı olduğu öğrenilen Turan K., polis arkadaşı uyurken, onun beylik tabancasını alarak, intihar etti. Silah sesine uyanan arkadaşı, Turan K.'yı kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Turan K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Turan K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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