HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Başakşehir'de eve girmeden önce kavga eden hırsızlar kamerada

Başakşehir'de eve girmeden önce kavga eden hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Başakşehir'de girdikleri evde hırsızlık yapan 3 şüpheli eve girmeden önce kavgaya tutuştu. Bu sırada yüzlerini gizlemeye çalışmaları ise görenleri şaşırttı.

Başakşehir'de 18 Şubat tarihinde 3 şüpheli Tahtakale Mahallesi Çağdaş Sokak'ta bulunan bir eve girdi. Şüpheliler evden tablet çaldı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamaralarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından Davut Ç.(19) isimli şüpheliyi Esenler'de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Davut Ç.'nin 16 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Davut Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen diğer 2 şüphelinin ise aramaları çalışmaları devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan 3 şüphelinin hırsızlık yapmak için apartmana girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin kapıyı kapatmasının ardından diğer iki şüpheli tarafından dövülüyor. Şüphelilerin merdivenlerden indikten sonra tekrar yukarıya çıktıkları bir süre sonra ise merdivenlerden tekrar inerek apartmandan çıktıkları görülüyor. Şüphelilerin yüzlerini kapamaya çalışmaları da kameralara yansıyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
'Pes' dedirten görüntü! Boş araziye gidip... 'Pes' dedirten görüntü! Boş araziye gidip...
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kare İstanbul'da çekildi! 'Pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü! Boş araziye gidip...

Göl kenarında 'pes' dedirten görüntü! 'Yasaklar delmek için vardır' deyip...

'Pes' dedirten görüntü! 'Yasaklar delmek için vardır' deyip...

Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs hastanesinin iskeleti göründü

Atatürk Havalimanı'nda son durum! İskelet ortaya çıktı

Hafta sonuna hazırlık! O kentte kilometrelerce su kuyruğu

Neredeyse 4'te 1'i fiyatına! Akın akın geliyorlar

Bursa’da binlerce arı öldü!

Bursa'da şoke eden olay! Binlercesini ölü halde buldu

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.