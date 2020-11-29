Başakşehir’de evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başakşehir’de evlere girip hırsızlık hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir’de 26 Kasım günü 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin kullandıkları aracın Başakşehir Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Şüpheli A.B., N.N.A., E.K. ve yaşı küçük bir şahıs gözaltına alındı. Zanlıların yapılan üst ve araç aramasında 3,18 gram kubar esrar, 4 adet kol saati, 1 adet inci kolye, 1 adet inci yüzük, 1 adet fotoğraf makinası, 4 bin 320 TL para, 1 adet pencere açmada kullanılan büyük tornavida ele geçirildi.

4 şüpheliye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 16 bin 320 TL idari para cezası uygulanırken, yaşı küçük zanlı 27 Kasım, N.N.A. ve E.K. isimli şahıslar ise 28 Kasım günü sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. A.B. isimli zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

