HABER

Başakşehir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 06:34 | Son Güncelleme

Başakşehir'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir çorap fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir çorap fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ve dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

PARTNERABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!ABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!
İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildiİstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan oksijen kaçağına müdahaleUluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan oksijen kaçağına müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir fabrika yangını

En Çok Okunan Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

BM'den dünyaya uyarı

BM'den dünyaya uyarı

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.