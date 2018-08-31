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BAŞAKŞEHİR'DE FABRİKA YANGINI (GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 07:49 | Son Güncelleme

Başakşehir'de bir çorap fabrikasında çıkan ve hızla büyüyen yangın 6 ilçenin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)
Başakşehir'de bir çorap fabrikasında çıkan ve hızla büyüyen yangın 6 ilçenin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen itfaiye erleri 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başakşehir'in Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir çorap fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın bodrum katında, iplik deposu olarak kullanılan alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangına müdahale eden ilk itfaiye ekiplerinin çağrısı üzerine, 6 farklı ilçeden itfaiye grubu Başakşehir'e sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına aldı.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERLERİ OLDU
Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin bazıları olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi, bazıları ise hastaneye götürüldü.
Yangın saatler süren çalışmaların ardından söndürüldü. Polis, fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
- Dumandan etkilenen itfaiye erleri
- Genel ve detay görüntüler

31.08.2018 - 06.28 Haber Kodu : 180831016

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