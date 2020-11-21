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Başakşehir’de film gibi kasa hırsızlığı kamerada

21.11.2020 16:04 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de bir fabrikaya giren 5 kişi, içerisinde 200 bin TL olan 300 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerden yuvarlayarak alıp kaçtı.

Başakşehir’de bir fabrikaya giren 5 kişi, içerisinde 200 bin TL olan 300 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerden yuvarlayarak alıp kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Cuma akşamı saat 18.30’da Başakşehir Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin fabrikadan çıktığı sırada son model bir araçla 5 kişi fabrikaya geldi. Hırsızlardan bir kişi araçta beklerken şahıslar önce fabrikanın giriş kapısını açtı. Ardından üst katlara üretim tesislerine çıkan giriş kapısını levyelerle kırıp içeri girdiler. Hırsızlar fabrikanın 3. katında bulunan ofisteki para kasasını 4 kişi taşıyamayınca kasayı kapıya doğru itti. Daha sonra kasayı merdivenlerden aşağıya yuvarladı. Ofislerin içine tek tek bakan hırsızlar masalardaki 2 bilgisayarı aldı. Hırsızlar 200 bin lira nakit para ve senetlerin içinde olduğu kasayı aracın içine attıktan sonra bilgisayarları da çalıp kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, durumu hemen polise bildirdi. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
İşe geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade eden iş yeri sahibi Bülent Altınak, "Kapıyı yarım saat açmaya uğraşıyorlar. Gidiyorlar sonra tekrar geliyorlar. Odaları karıştırıyorlar. Atölye bölümüne hiç girmiyorlar. Direktmen ofise çıkıyorlar. Muhasebe odasında bizim çeşitli evraklarımızın durduğu kasamızın olduğu odaya giriyorlar. Kasayı kaldıramıyorlar 250-300 kilo gelen güçlü bir kasa kasayı yatırıyorlar. Battaniyeyle sürüklüyorlar merdivenlerden kasayı aşağıya atıyorlar. Muhtemelen açamadılar. Kasayı arabaya zor koyuyorlar" dedi.

Hırsızlık anı kamerada
Görüntülerde hırsızlar fabrikanın giriş kapısını demir levyelerle kırdıktan sonra üst katta bulunan kasayı sürükledikten sonra merdivenlerden aşağıya bırakıyor. Kasayı araca kadar sürükleyen hırsızlar içinde para ve evrakların olduğu kasayı araca yükledikten sonra çalıp kaçtıkları görülüyor.

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