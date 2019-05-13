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Başakşehir’de fırın denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara denetim yapıldı.

İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara denetim yapıldı. Ekipler hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirdi. Ramazan ayının gelmesiyle Başakşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara denetim yapıldı. Fırınların temizliğini ve ekmeklerin gramajını kontrol eden ekipler genel olarak denetimlerde sorunla karşılaşmadı. Ekipler hijyen kontrollerinin yanı sıra ruhsat, hijyen eğitim sertifikası, ilaçlama kontrolleri de yaptı. “İLÇEMİZDEKİ FIRINLARI HER YÖNDEN KONTROL EDİYORUZ” Denetim yapan ekibin içinde yer alan Veteriner Hekim Atener Bozkurt, “Başakşehir Belediyesi sağlık işleri olarak ilçemizde bulunan ekmek üretim ve satış yerlerinin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. İşletmelerde evrak kontrollerini başlangıçta yapıyoruz. Ruhsat, ilaçlama, hijyen eğitim kontrolü gibi evraklara bakıyoruz. Evrakları sorguladıktan sonra işletmeye geçerek işletmede kişisel hijyen, depolama hijyeni gibi konularda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. “HİJYENE ÖNEM VERİYORUZ” Ekiplerin kontrol ettiği bir işletme sahibi Cihan Baran, “Sürekli böyle denetimler oluyor. Biz de hijyene önem veriyoruz. Aynı zamanda hijyen eğitimi de alıyoruz. Bone ve kolluklar da takıyoruz” ifadelerini kullandı.

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