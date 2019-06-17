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Başakşehir’de fotoğrafçılığa ilk adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen temel fotoğrafçılık atölyesinde fotoğrafa dair tüm konular masaya yatırıldı.

Başakşehir’de fotoğrafçılığa ilk adım

İSTANBUL,(DHA)Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen temel fotoğrafçılık atölyesinde fotoğrafa dair tüm konular masaya yatırıldı. Fotoğraf Eğitmeni Murat Demir, atölye ile kursiyerlerin fotoğraf sanatına keyifli bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde fotoğraf meraklılarına temel eğitim vermek amacıyla başlatılan atölyede, “Fotoğrafın Tarihçesine Genel Bakış”, “Fotoğraf Kültürü ve Fotoğrafçılığın Temel Kavramları”, “Fotoğraf Makineleri” gibi konular detaylarıyla işlendi.

“FOTOĞRAF SANATINA KEYİFLİ BİR BAŞLANGIÇ”

Fotoğraf Eğitmeni Murat Demir, atölyenin ilk gününde Fotoğraf Kültürü ve Fotoğrafçılığın Temel Kavramları konusunu sinevizyon eşliğinde örneklerle anlattı. Demir, atölyeyle ilgili olarak, “Kursiyerlerimiz, katıldıkları ‘Temel Fotoğrafçılık’ eğitiminde, fotoğrafın tarihi ve fotoğraf kültürünün yanı sıra fotoğrafçılığın temel kavramlarını öğrenerek fotoğraf makinelerinin çalışma prensipleri konusunda bilgi sahibi olacaklar. Fotoğraf makinesi objektiflerini ve yardımcı ekipmanlarını tanıyarak bunların çekimlerde nasıl kullanıldığını öğrenecekler” diye konuştu.

Atölyenin kursiyerleri ilk etapta profesyonel bir fotoğrafçı yapmayacağını belirten Demir, “Ancak doğru tekniklerle fotoğraf çekebilmeye başlayacaklar. Bu sayede dilerlerse hobi olarak, dilerlerse profesyonel bir meslek edinmenin ilk adımını atarak fotoğraf sanatına keyifli bir başlangıç yapmış olacaklar” dedi.

15 ve 16 Haziran tarihlerinde ilk etap eğitimleri tamamlanan temel fotoğrafçılık atölyesi, 22 ve 29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlerle tamamlanacak. Atölyeye katılan 15 kursiyere eğitimler sonunda sertifika verilecek.

(FOTOĞRAFLI)

Başakşehir’de fotoğrafçılığa ilk adımBaşakşehir’de fotoğrafçılığa ilk adımBaşakşehir’de fotoğrafçılığa ilk adım

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