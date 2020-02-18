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Başakşehir’de haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 00:52 | Son Güncelleme

Başakşehir’de iki gündür haber alınamayan adamın evinden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı. Komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri şahsın evde cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Başakşehir Altınşehir, Orkun Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki Ziya Üye isimli bir kişinin evinden kötü kokular gelince komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler Ziya Üye isimli şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ziya Üye’nin cenazesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir ceset

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