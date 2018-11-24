HABER

- BAŞAKŞEHİR'DE İÇİNDE 1 MİLYON LİRALIK ÇEK BULUNAN KASAYI BÖYLE ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

Başakşehir'de bir iş yerine giren hırsızlar dakikalar içinde içerisinde 1 milyon liralık çek bulunan 150 kiloluk kasayı çalarak kaçtı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)
Başakşehir'de bir iş yerine giren hırsızlar dakikalar içinde içerisinde 1 milyon liralık çek bulunan 150 kiloluk kasayı çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay sabah saatlerinde Sefaköy sanayi sitesi içerisinde bulunan bir ısı yalıtım sistemleri satışı yapan firmada meydana geldi. Araçlarıyla firmanın önüne gelen 5 hırsız kısa sürede kilitleri açmayı başararak iş yerine girdi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen hırsızlar, 4 katlı binanın en üst katına çıkan hırsızlar burada bulunan kasayı buldu. 150 kilo ağırlığında ve içerisinde yaklaşık 1 milyon liralık çek bulunan kasayı sürükleyerek aşağı taşıdı. Aşağı indirdikleri kasayı geldikleri araca yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık olayını alarm şirketinin aramasıyla öğrendiğini söyleyen firma ortaklarından Sabri Ekinci ,"Alarmın yanlış çalabileceğini düşündüm. Çalışanımı aradım o da 10 dakika sonra iş yerinde olacağını söyledi. Tekrar beni aradı, hırsızlık olmuş kasamızı indirmişler dedi. Sitede güvenlik var iş yerinde de alarm ve kamera sistemleri var ama buna rağmen bu hırsızlık olayı başımıza geldi. 1 milyon liralık çekimiz çalındı" diye konuştu.
Polis kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Hırsızların içeri girişi
-Kasayı almaları
-Aşağı indirişler ve araca yüklemeleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Firma ortağı ile röportaj
-İş yerinden görüntü
-Polisten görüntü

PARTNERYeni bir dinozor türü keşfedildi!Yeni bir dinozor türü keşfedildi!
Batan teknede 1 kaçağın ölümüne 3 tutuklamaBatan teknede 1 kaçağın ölümüne 3 tutuklama
Bakan Pekcan: BTSO, tüm oda ve borsalara mentorluk yapsınBakan Pekcan: BTSO, tüm oda ve borsalara mentorluk yapsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'u 27 Kasım'da kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İstanbul'u 27 Kasım'da kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.