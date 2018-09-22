Başakşehir’de içindeki duktoskopi cihazıyla çalınan otomobil bulundu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir’de, içinde Türkiye'de tek olduğu belirtilen duktoskopi cihazıyla çalınan otomobil bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobiliyle duktoskopi cihazı çalınan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bender'in "tıklama" yöntemiyle çalınan otomobilinin Pendik Şeyhli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla, otomobili içindeki duktoskopi cihazıyla ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve hırsızlık şebekesi üyesi olduğu belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.
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