Başakşehir’de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir’de iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz mevkinde C.B.’nin kullandığı 34 DT 6842 plakalı meyve yüklü kapalı kasa kamyonet ile M.Y.’in yönetimindeki 33 FZ 334 plakalı sebze yüklü kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada arkadaki kamyonetin sürücüsü C.B. araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan C.B.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Diğer kamyonetin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle aynı istikamette yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

