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Başakşehir’de iş hanının çatı katında yangın

02.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de bir iş hanının çatı katında yangın çıktı.

Başakşehir’de iş hanının çatı katında yangın

Başakşehir’de bir iş hanının çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Soba bacasından kaynaklı meydana gelen yangında, iş hanının çatısı kısa sürede alev aldı. Rüzgarında etkisiyle çatıda hızla yayılmaya başlayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bina boşaltıldı
Bina içerisinde bulunan ve farklı iş yerlerinde çalışan işçilerin tamamına bina boşaltıldı. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Başakşehir’de iş hanının çatı katında yangın

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