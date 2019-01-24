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Başakşehir'de iş yerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 00:49 | Son Güncelleme

Başakşehir'de iş yerinde yangın

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü, yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İkitelli’de Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bir marangoz atölyesinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler iş yerindeki malzemelere sıçradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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Başakşehir Iş Yeri yangın

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