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Başakşehir'de işçi servisi minibüsü duvara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi minibüsü, elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı.

Yılmaz OKUR-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi minibüsü, elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada şoförle birlikte araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Güzel yönetimindeki 34 LAF 989 plakalı servis minibüsü yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak üzerinde bulunan elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Serkan Güzel ve servisteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Serkan Güzel'i çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

(FOTOĞRAF)

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