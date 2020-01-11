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  4. Başakşehir'de işyerinde patlama: 1 ölü 2 yaralı

Başakşehir'de işyerinde patlama: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Başakşehir sanayi sitesindeki  işyerinde hava tankı patladı.

Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA) - Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı. Patlamada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın haberini aldıktan kısa bir süre sonra Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde patlama olduğunu öğrendik. Tank imalatı yapan bir işyerinde test yapılırken, bir kazanın patladığı ifade ediliyor. Aynı zamanda çalışan ve işyeri sahibi olan kişinin de yaralandığı ve hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. 2 kişinin de şok geçirerek yaralandığı ifade ediliyor. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibi vefat etti. Başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin" dedi.

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