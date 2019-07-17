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BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de otomobil aksesuarları üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangın çatıya sıçradı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR-Savaş ATAK/İSTANBUL (DHA)-BAŞAKŞEHİR'de otomobil aksesuarları üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, işyerinde hasar oluştu.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Pik Dökümcüler sanayi sitesinde araba aksesuarları üreten 3 katlı bir işyerinin deposunda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevler çatıya da sıçradı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü
(CEP TELEFONU)
-Çatıdan yükselen alevler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
(AKTÜEL)
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Çatıda itfaiye ekiplerinin dumanlara müdahalesi
-Genel ve detaylar

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