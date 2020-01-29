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Başakşehir'de kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:02 | Son Güncelleme

Başakşehir TEM Otoyolu yan yolda kamyonetle panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir TEM Otoyolu yan yolda kamyonetle panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkii yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 FKZ 15 plakalı panelvan minibüsle 34 VNU 47 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yan yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
(FOTOĞRAF)

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