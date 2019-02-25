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Başakşehir'de kar kazası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA Başakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA Başakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yollar kısa sürede beyaza büründü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kayaşehir'de kar yağışı nedeniyle bir çok kaza meydana geldi. Bu kazalardan biri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası araçtan inenler kayan başka bir otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayan otomobil kaza yapan diğer araçlara çarparak durdu.

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