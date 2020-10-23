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Başakşehir’de korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 19:06 | Son Güncelleme

Başakşehir’de organize sanayi bölgesi içerisindeki plastik ham madde fabrikasında yangın çıktı.

Başakşehir’de organize sanayi bölgesi içerisindeki plastik ham madde fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan duman çevre ilçelerden de görüldü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir’deki organize sanayi bölgesinde yaşandı. Bir plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar diğer ilçelerden de görüldü. Yükselen dumanları gören vatandaşlar panik yaşadı. Yanan fabrikanın iki yanında bulunan tekstil fabrikalarına da yangınının sirayet etmemesi için itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba sarf edildi. Olayda bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken yangın yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışma sonrasında söndürüldü.

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