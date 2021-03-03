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  4. Başakşehir’de kumaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Başakşehir’de kumaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

03.03.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Masko Sanayi Sitesi yolu üzerinde kumaş yüklü bir tır virajı alamayarak yan yattı.

Başakşehir Masko Sanayi Sitesi yolu üzerinde kumaş yüklü bir tır virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaza 09:30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Masko Sanayi Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 64 AZ 691 plakalı kumaş yüklü tır, sürücüsünin virajı alamaması nedeniyle yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yola dökülen malzemeler ise olay yerine getirilen bir başka kamyona yüklendi. Kaza sonrasında tırı kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Dökülen malzemelerin olay yerinde bulunan diğer kamyona yüklenmesinin ardından kaza yapan tır bulunduğu yerden kaldırılacak.

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