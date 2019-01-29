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- Başakşehir'de kuyumcu soygunu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir kuyumcuya gelen 3 soyguncu çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve para aldı.

- Başakşehir'de kuyumcu soygunu kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir kuyumcuya gelen 3 soyguncu çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve para aldı. Evindeyken soygunu cep telefonundaki anlık görüntülerden fark eden kuyumcu, iş yerinin önüne gelerek kaçmaya çalışan soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı. Soygun anları kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde soyguncuların yüzlerine plastik insan yüzü maskesi taktığı ve silah seslerini duyunca panik halinde kaçtıkları görülüyor.

Olay Bahçeşehir'de bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Araçlarıyla kuyumcunun önüne gelen silahlı 3 soyguncudan 2'si kuyumcudan içeri girdi. Döviz bozdurmak istediklerini söyleyen soyguncular silahla etkisiz hale getirdikleri kuyumcu çalışanının ellerini bağladı. Bu sırada evinde olan kuyumcu Alper Karaarslan, cep telefonundan iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izlediği sırada olayı gördü. Silahını alan Karaarslan polisi arayarak iş yerine doğru koştu. Soyguncuların hala içeride olduğunu gören kuyumcu, çalışanına zarar gelmemesi için bir süre dışarıda bekledi. Soyguncular dışarı çıktıklarında kaçmalarını önlemek için arkalarından silahla ateş etti. Paniğe kapılan soygunculardan biri yaya kaçarken, diğer iki soyguncu da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Bu sırada hırsızlar soygun için getirdikleri sırt çantasını olay yerinde bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Alper Karaarslan ,"Evde kamera görüntülerini izliyordum. Elemanımın etkisiz hale getirildiğini gördüm. Koştum geldim. Çalışanım zarar görmesin diye içeri girmedim. Soyguncular çıkınca arkalarından bir şarjör mermi boşalttım. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

SOYGUN ANLARI KAMERADA
Başakşehir'deki kuyumcu soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların yüzlerine plastik insan yüzü maskesi taktığı ve silah seslerini duyunca panik halinde kaçtıkları görülüyor.
Sabah saatlerinde Bahçeşehir'de meydana gelen kuyumcu soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde plastik insan yüzü maskesi takan soyguncu içeri giriyor. Elinde dolar olduğu görülen soyguncu daha sonra silahını çıkararak mağaza çalışanını etkisiz hale getiriyor. Bir süre sonra içeri elinde çantayla bir başka soyguncu giriyor. Rahat hareketleriyle dikkat çeken soyguncular altınları yanlarında getirdikleri çantaya dolduruyor. Soyguncular dışarı çıktığı sırada kamera açısında gözükmeyen bir noktadan silah sesleri duyuluyor. Soyguncular panik halinde kaçıyor. İçeride bulunan kuyumcu çalışanı da ellerini çözüyor ve dışarı çıkıyor. Görüntülerde kuyumcu sahibi ve çalışanının yoldan geçen bir polise bağırdıkları duyuluyor.

(FOTOĞRAF)

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