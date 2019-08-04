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Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Başakşehir’de kaçak alkol üretimi yapılan lüks bir villaya operasyon düzenlendi.

Başakşehir’de kaçak alkol üretimi yapılan lüks bir villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 350 bin TL olan 3 ton 750 litre metil alkol, 1 adet alkol kaynatma kazanı, çok sayıda alkol imalat malzemeleri ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar Y. (34) ve Abdurrahman K. (39) isimli şahısların Başakşehir’de kiraladıkları lüks bir villayı alkol imalathanesine dönüştürdükleri, ucuz olarak temin ettikleri halk sağlığına zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp, merdiven altı yerlere dağıtım yaptıkları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 25 Temmuz günü villaya operasyon düzenledi. Operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri 350 bin TL olan 3 ton 750 litre metil alkol, 1 adet alkol kaynatma kazanı, çok sayıda alkol imalat malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon anı kamerada
Yapılan araştırmalarda, değişik markalardaki alkollü içeceklerin kolilendiği ve koliler üzerinde Hatay, İzmir, Ankara illerinin yazılı olduğu görüldü. Yakalanan şüpheliler 26 Temmuz günü sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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