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Başakşehir’de maç çıkışı taraftarlar kaza yaptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı yolu üzerinde Beşiktaş-Panathinaikos hazırlık maçından dönen taraftarlar kaza yaptı.

Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı yolu üzerinde Beşiktaş-Panathinaikos hazırlık maçından dönen taraftarlar kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 Beşiktaş taraftarı yaralandı.
Kaza, Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ND 8414 plakalı aracın sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önünde seyreden 34 KS 0827 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 KS 0827 plakalı araç ise 34 PS 17 62 plakalı araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan 1 kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.
Kazaya karışanların Beşiktaş-Panathinaikos hazırlık maçından dönen taraftarlar olduğu öğrenildi.
Kaza anını anlatan bir taraftar, "Maçtan çıktık. Karşıdan araba geliyor. İlk önce başka arabaya çarptı sonra geldi bize çarptı. Bizim arabadan 1 kişi yaralandı" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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