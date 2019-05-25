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Başakşehir’de maçtan dönen gençler kaza yaptı: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 03:02 | Son Güncelleme

Avcılar Tahtakale Mahallesinde halı sahadan dönen gençlerin kullandığı minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Avcılar Tahtakale Mahallesinde halı sahadan dönen gençlerin kullandığı minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01.45 sularında Avcılar Tahtakele yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü kimlikleri belirlenemeyen seyir halindeki olan 34 YT 2113 panelvan araç ile halı sahadan dönen gençleri taşıyan 34 AF 9320 minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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