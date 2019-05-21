Başakşehir’de mahallelinin uyuşturucu tepkisi

Başakşehir Altınşehir’de ikamet eden vatandaşlar, mahallelerinde uyuşturucu satanların olduğunu ve kendilerini tehdit ettiklerini söyleyerek tepki gösterdi.

Altınşehir Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar son günlerde çevrelerinde bulunan uyuşturucu satıcılarının olduğunu ifade ederek tepki gösterdi. Dün caddeyi de trafiğe kapatan vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarına yönelik yetkililerin tedbir almasını istedi. Mahallede yaşayan vatandaşlar uyuşturucu sorununa çözüm bulunmasını istedi.



