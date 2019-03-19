Başakşehir'de marketten hırsızlık

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)-BAŞAKŞEHİR'de bir markete gelen yüzleri maskeli 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp, kasadan bir miktar nakit para ve sigara çalarak kayıplara karıştı.

Başakşehir Mahallesi'nde dün gece saat 03.15 sıralarında Cihangir Sokak'ta bulunan bir markete plakası alınamayan bir araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, önce iş yerine ait güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi sonra da kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, kasadaki paraları aldı. Market raflarında bulunan sigaraları da tek tek toplayan şüpheliler geldikleri araca binerek, kaçtı. Şüphelilerin içeriye girdiğini gören yandaki sitenin güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, marketin içinde olay yeri çalışması yaparak, parmak izi aradı. Markete ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

