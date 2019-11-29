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BAşakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 20:52 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.  Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatı tünel çalışması sırasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; çalışma sırasında meydana gelen göçüğü fark eden işçiler, dışarı kaçmaya başladı. Bu sırada tünelin üst kısmından kopan bir kaya parçası 49 yaşındaki işçi Ahmet Yavuz'un başına düştü. Diğer işçiler yaralanan işçiyi kendi imkanlarıyla Başakşehir Devlet hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Ahmet Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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