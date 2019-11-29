Başakşehir’de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Başakşehir’de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir’de metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte bir işçinin üzerine kaya parçaları düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

