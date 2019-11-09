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Başakşehir'de meyve suyu yüklü kamyonet dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

  Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA - BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yokuş aşağıya kayarak 3 araca çarptı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA - BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yokuş aşağıya kayarak 3 araca çarptı.

Olay sabah saatlerinde Başakşehir Altınşehir kavşağında meydana geldi. Mehmet Garip, meyve suyu yüklü kamyonetiyle yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet önce başka bir kamyonete daha sonra park halindeki iki otomobile çarptı. Kamyonet çarpmanın şiddetiyle devrildi. Kasada bulunan meyve suyu dolu kutular yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet Garip ambulansla hastaneye kaldırıldı. Garip'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ve yola savrulan meyve suyu kutuları sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çekiciyle götürülürken yola savrulan meyve suyu kutuları temizlik görevlileri tarafından toplandı.

Olayı gören Hüseyin Aras, "Araç yukarıdan hızlı bir şekilde geliyordu. Freni patladığını sonradan öğrendik" diye konuştu.

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