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Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de yıkılmış bir evin molozları arasında oynayan 14 yaşındaki oğlunun elektirik akımına kapıldığını söyleyen baba İrfan Bakadur,  "Çocuğun durumu çok kötü.

Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

Haber:Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Cemal YURTTAŞ, İstanbul, (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de yıkılmış bir evin molozları arasında oynayan 14 yaşındaki oğlunun elektirik akımına kapıldığını söyleyen baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
İddiaya göre Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 1102. Sokak'ta bulunan müstakil evin yıkımı yaklaşık bir ay önce yapıldı, aradan geçen sürede yıkımın alanında molozlar kaldırılmadı, çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. 29 Mayıs günü de arkadaşlarıyla birlikte molozların arasında oyun oynayan 14 yaşındaki Adem Bakadur, yıkımın ardından elektriği kesilmeyen evin elektrik akımına kapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda birinci derece yanıklar oluşan Bakadur önce mahalleliler tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Bakadur daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da bir süre tedavi gören Adem Bakadur daha sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Bakadur, 2 gün önce yoğun bakımdan çıkarıldı.

"ÇOCUĞUM NE YEMEK YİYEBİLİYOR, NE DE KONUŞABİLİYOR"
Hastanede tedavisi devam eden Adem Bakadur'un Ailesi DHA'ya konuştu. Baba İrfan Bakadur, "Çocuğun durumu çok kötü. 2 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor. Ölü gibi. Çocuğumuz da biz de çok zor durumda. Bizim çocuğun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin. Burada bir ihmal var. İnşaat yıkılıyor ama kablonun ne işi var. İşçiyim, çalışıyorum. Şimdi işe gitmezsem maaşım kesilebilir. Durumum fazla yok. Dava açacağız ama avukat tutacak gücüm de yok. Yardım da bekliyorum" dedi.

“BU BAYRAM BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ CANI YANMASIN"
Dayı Bilal Şahin ise, “Olay bir hafta önce oldu. 3 çocuk geliyor buraya ve kabloya dokunduğu anda elektrik çarpması ve patlama oluyor. Bu esnada elektrik akımı çocuğu fırlatıyor. Buradaki komşular, patlamanın ardından olay yerinde büyük bir yangın çıktığını söylüyor. Çocuk şuanda Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bu bayram bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Gördüğünüz gibi halen burada çocuklar oynamaya devam ediyor. Bu çevrede herhangi bir güvenlik yok. Bizim amacımız adamı kötülemek değil. Derdimiz başka hayatların canı yanmasın. Bizim çocuğumuz burada ölebilirdide. Çünkü şiddetli bir akım var burada. Çocuğun annesinin bir haftadır gözüne uyku girmiyor. Bizler halen bu olayın şokundayız. Biz yasal yollara da başvuracağız. Halen daha bu kablolar burada duruyor. Olayın olduğu gün gelip kablonun başına beyaz bir apart taktılar. Zaten kör olmayan bir insan bunun yeni takıldığını anlar. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

"BURAYA BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM"
Olayın yaşandığı gün mahallede büyük bir patlama sesi duyduğunu kaydeden semt sakini Mahfuz Şengel ise “Koştum geldim baktım çocuğa elektrik çarpmış. Çocuk simsiyah olmuştu. Burası ile ilgilensinler. Ben burada yaşıyorum, en azından insan yıkar temizler. Bir de elektriği kesmeden yıkım yaptılar. Burada bir komşumuz geldi ve kendince bir önlem almaya çalıştı. Biz kaç gündür buraya oyun oynamaya gelen çocukları kovuyorduk. Önlem alınmış ama yine korkuyoruz. Dün benim çocuğum vardı, sonra başka çocuklar da gelmiş. Oradan kovdum. Buraya bir hal çare bulunması lazım" diye konuştu.

(FOTOGRAF)

Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldıBaşakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldıBaşakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldıBaşakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

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