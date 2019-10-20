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Başakşehir’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Başakşehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameralara yansıdı.

Başakşehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameralara yansıdı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, toplam 676 kilogram skunk ismi verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Mobil Park timleri, dün bir adresten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Başakşehir’de bulunan bir siteyi ve şüpheli şahsı takibe alan ekipler saat 15.00’de operasyon için düğmeye bastı. Siteye aracıyla giriş yapan Enver Ç. isimli şahsı adım adım izleyen ekipleri, nefes kesen bir operasyonla aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 valiz içerisinde 25 paket halinde 58 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Zanlının evinde yapılan aramada ise 20 valiz içerisinde 345 paket halinde 618 kilogram skunk bulundu. Toplam 676 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Enver Ç. ifadesine alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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