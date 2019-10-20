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Başakşehir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

İstanbul Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri, Başakşehir’de uyuşturucu sevkiyatı yapan aracı takip ederek yakaladı.

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri, Başakşehir’de uyuşturucu sevkiyatı yapan aracı takip ederek yakaladı. Şüpheli şoför Enver Ç.’nin aracından 58, evinden ise 618 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri tarafından, Başakşehir’de güvenlik ve asayiş çalışmaları yapıldı. Emniyet ekipleri, bir adresten araç ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi edinince araç ve şüpheli Enver Ç.’yi izlemeye aldı. Dün saat 15.00 sıralarında şüpheli Enver Ç. aracıyla birlikte siteye giriş yaparken polisler tarafından durduruldu. Şüphelinin arabasında yapılan aramada 2 valiz içerisinde 25 paketten 58 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüpheli Enver Ç.’nin evinde yapılan aramada da 20 valiz içerisinde 618 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Polisin soruşturması devam ediyor.

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