Başakşehir'de okul duvarına çıkan keçi böyle indirildi

İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de 10 metre yüksekliğindeki okul duvarına çıkan keçi öğrencilerin tezahüratları eşliğinde itfaiyenin operasyonuyla aşağıya indirildi.

Başakşehir'de özel bir okulda öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için beslenen keçi okulun 10 metre yüksekliğindeki duvarına tırmandı.

Öğrenciler keçiyi çıktığı duvardan indirmek için seferber oldu. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İnatçı keçi merdivenle duvara çıkan itfaiye eri tarafından aşağıya indirildi. İndirme çalışmaları sırasında aşağıda bekleyen öğrenciler de branda gerdi.

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