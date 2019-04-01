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BAŞAKŞEHİR'DE OTO SANAYİDE İLGİNÇ OLAY...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

*Gürcistana'na gitmek için otobüsün şanzıman boşluğuna gizlenen yabancı uyruklu bir kişi, otobüs oto tamirciye gelince yakalandı.

*Gürcistana'na gitmek için otobüsün şanzıman boşluğuna gizlenen yabancı uyruklu bir kişi, otobüs oto tamirciye gelince yakalandı.

*Otobüs şoförü ve oto tamircisi oraya nasıl girdiğini çözememiş.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Gürcistan seferi yapan otobüsünün şanzıman boşluğuna gizlenen bir kişi, otobüs Gürcistan yerine bakım için oto tamirciye gelince yakayı ele verdi. Fatih'ten Başakşehir'deki sanayi sitesine kadar gizlendiği yerde yolculuk yapan kişi şans eseri yara almazken, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İlginç olay Başakşehir'de bulunan İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gürcistan-İstanbul arası sefer yapan bir otobüs firmasının şoförü Aksaray Uluslararası Emniyet Otogarı'ndan Sanayi Sitesi'ne otobüsü tamir için getirdi. Oto tamirciye sokulan otobüste usta otobüsün altında bir hareketlilik gördü. Şanzıman boşluğunda birisinin olduğunu gören oto tamir ustası büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine sanayi sitesine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şanzıman boşluğuna giren kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen olan Azim Muhammed Gürcistan'a gideceğini düşündüğü otobüsün şanzıman boşluğuna saklandı. Otobüs Gürcistan yerine oto tamirciye gelince de bulunduğu yerde fark edildi. Şans eseri herhangi bir yara almayan adam ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

USTA FARKETTİ

Büyük şaşkınlık yaşayan ve oraya nasıl girdiğini kendinin de anlamadığını söyleyen otobüs şoförü, "Emniyet Otogarı'ndaydı araba. Sabah çalıştırdım yıkadım temizledim buraya geldim, yağları değiştirmek için. Baktık adam otobüsün altında. Usta farkettmiş ayakları oynayınca. Nasıl girdiğini biz de çözemedik" diye konuştu.

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