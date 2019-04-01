Başakşehir'de oto sanayide ilginç olay...

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) GÜRCİSTAN seferi yapan otobüsün şanzıman boşluğuna gizlenen bir kişi, otobüs Gürcistan yerine bakım için oto tamirciye gelince yakayı ele verdi. Fatih'ten Başakşehir'deki sanayi sitesine kadar gizlendiği yerde yolculuk yapan kişi, şans eseri yara almazken, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İlginç olay Başakşehir'de bulunan İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gürcistan-İstanbul arası sefer yapan bir otobüs firmasının şoförü, Aksaray Uluslararası Emniyet Otogarı'ndan, Başakşehirdeki sanayi sitesine otobüsünü tamir için getirdi. Oto tamirciye sokulan otobüste usta, otobüsün altında bir hareketlilik gördü. Şanzıman boşluğunda birisinin olduğunu gören oto tamir ustası büyük şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine sanayi sitesine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şanzıman boşluğuna giren kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen olan Azim Muhammed, Gürcistan'a gideceğini düşündüğü otobüsün şanzıman boşluğuna saklandı. Otobüs Gürcistan yerine oto tamirciye gelince de bulunduğu yerde fark edildi. Şans eseri herhangi bir yara almayan Azim Muhammed, fadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.