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Başakşehir'de otomobilden  60 bin lirayı böyle çaldılar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de iş adamını banka önünden, sanayi sitesine kadar takip eden 4 şüpheli iş adamının otomobilinde bulunan 60 bin lirayı çaldı.

Başakşehir'de otomobilden  60 bin lirayı böyle çaldılar 

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)-BAŞAKŞEHİR'de iş adamını banka önünden, sanayi sitesine kadar takip eden 4 şüpheli iş adamının otomobilinde bulunan 60 bin lirayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Başakşehir'de iş adamı Selçuk A. saat 12.00 sıralarında bankadan 60 bin lira para çekti. Banka önünde bekleyen 4 kişi Selçuk A'nın para çektiği görünce takip etmeye başladı. İş adamı Selçuk A. aracına binerek müşterileriyle görüşmek için bir sanayi sitesine hareket etti. Sanayi sitesi önünde aracını park eden Selçuk A. görüşmek için içeriye girdiği sırada şüpheli 4 kişi önce etrafı gözledi ardından da aracın camını kırdı. Torpido gözünü tornavida ile açan şüpheliler 60 bin lirayı parayı çalarak geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sanayi sitesinde esnaf olan Mehmet Turgut "Bankadan para çekiyor. Bizim dükkana geliyor. Dükkana geldikten sonra müşterileriyle ilgileniyor. Buna bankada pusu atıyorlar, torpido gözüne parayı kilitliyor. İki kişi geliyorlar, tornavidalarla torpido gözünü açarak parayı götürüyorlar. 5 dakika içinde gerçekleşiyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAF)

Başakşehir'de otomobilden 60 bin lirayı böyle çaldılar Başakşehir'de otomobilden 60 bin lirayı böyle çaldılar Başakşehir'de otomobilden 60 bin lirayı böyle çaldılar Başakşehir'de otomobilden 60 bin lirayı böyle çaldılar

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