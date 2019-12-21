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Başakşehir'de otomobilin içinde sıkışan çakmak gazı patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:07 | Son Güncelleme

Patlamanın yaşandığı otomobilde arkadaşlarıyla çakmak gazı soluduğu belirlenen çocuğun ellerinde ve yüzünde yanık oluştu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de annesinin otomobilinde arkadaşlarıyla çakmak gazı soluyan çocuk, sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında, annesine ait otomobilin içinde üç arkadaşıyla oturan F.Y. (15) bir süre çakmak gazı soludu.

Camları kapalı olan aracın içinde sıkışan gaz, gürültüyle patladı.

Patlama nedeniyle F.Y'nin ellerinde ve yüzünde hafif yanıklar meydana gelirken, otomobilde hasar oluştu.

Yaralanan F.Y. götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir çakmak gazı yaralanma

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