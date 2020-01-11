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  4. Başakşehir’de ’PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde bir kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda bir kişi yaralanırken sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir’de ’PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde bir kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda bir kişi yaralanırken sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Başakşehir’de ’PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde bir kazanda patlama meydana geldi.

Başakşehir’de ’PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde bir kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda bir kişi yaralanırken sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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