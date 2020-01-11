Başakşehir’de ’PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde bir kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda bir kişi yaralanırken sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ba\u015fak\u015fehir\u2019de \u2019P\u0130K D\u00f6k\u00fcmc\u00fcler Sanayi Sitesi\u2019nde bir kazanda patlama meydana geldi. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re olayda bir ki\u015fi yaralan\u0131rken sanayi sitesine itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMustafa Sandal hayat\u0131n\u0131 yazd\u0131...Defne Samyeli onu neden terk etti?\u0130zmir'de 1771 ka\u00e7ak cep telefonu ele ge\u00e7irildiEylem haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda yakalanan PKK'l\u0131lara ceza ya\u011fd\u0131
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