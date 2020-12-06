HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başakşehir’de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Başakşehir’de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

06.12.2020 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de uygulama noktasından kaçan şahıslarla polis ekipleri arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı.

Başakşehir’de uygulama noktasından kaçan şahıslarla polis ekipleri arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Şüpheli 2 kişinin bariyerlere, ardından ekip otomobiline çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Olay Başakşehir Ziya Gökalp Caddesi Altınşehir yan yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada 34 CGY 318 plakalı kamyonette bulunan şoför Özkan Ö. ve Murat M. uygulama noktasından kaçmaya başladı. Araçta bulunan iki kişi ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin sıkı takip ettiği şüpheli şahıslar Altınşehir yan yol istikametine geldiklerinde önce bariyerlere daha sonra polis otomobiline çarpıp durdu. Polis ekipleri 2 şahsı olay yerinde hemen yakaladı. Araç sürücüsü Özkan Ö. isimli şüpheli şahıs yaralanıp ambulansa bindirilirken, polis ekipleri diğer şüpheli Murat M.’yi ekip otomobiline bindirip emniyete götürdü.
Kazada şüpheli şahısların kullandığı kamyonet ve bariyerlerde hasar meydana geldi. Polis otomobilinde küçük çaplı hasar oluşurken, trafiğe kapanan yol çekicinin kamyoneti yoldan kaldırmasıyla yeniden açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Trabzon'da ambulansların yoğunluğu endişelendirdi

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

MSB duyurdu! 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi

28 operasyonda 58 terörist öldürüldü

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

Yerli aşıda sevindiren gelişme! 15 Aralık'ta başlayacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.